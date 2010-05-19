Красоты реки Чусовая поможет увидеть такси «Апрель»

Хочу и Вас пригласить в это удивительное путешествие. Начало пути идёт от посёлка Коуровка до города Чусового. Весь этот сложный путь мы проделаем вместе с Вами. Практически из любого населённого пункта по ходу нашего сплава в случае непредвиденной ситуации Вам может помочь выехать такси «Апрель». Вызов машины можно сделать по тел. 46-96-26 и 8-950-63-88-140.

Туристы, приезжающие на сплав по Чусовой, чаще всего плывут либо от посёлка Коуровка до посёлка Кын либо от посёлка Кын до города Чусового. Есть и промежуточные места для окончания маршрута: Висимо – Уткинск, Сулём, Усть – Утка, Харёнки, Ёква, Нижняя и Верхняя Ослянка.

Чусовая течёт по сильно разрушенной низкогорной стране. Наибольшие высоты в окрестностях Чусовой: гора Сабик в районе посёлка Староуткинск (528 м) и гора Старуха в районе села Усть-Утка (467 м). Долина реки ящикообразная. Ширина реки в верховьях этого участка около 30 м, в низовьях — до 150 м. Здесь скорость течения примерно 3—6 м в секунду.

Туристы едва успевают отплыть от Коуровки, как сразу охают от первой из красот Чусовой: в селе Слобода на скале (камни Слободские) стоит очень красивая каменная церковь. Она построена в 1805 году, а само село — Уткинская Слобода — основано в 1651 году как крепость на дороге в Сибирь. В 1703 году на речке Утке, которая впадает в Чусовую почти напротив церкви, была основана первая на Чусовой пристань.

Почти сразу за Слободой на левом берегу появляется невысокий камень Собачьи Рёбра, за ним начинают появляться настоящие скалы.

У Чусовой несколько речек - притоков со смешным названием Утка. Это Утка в Слободе, Старая Утка в посёлке Староуткинск, Межевая Утка в селе Усть - Утка. У реки Сылвы, бывшего главного притока Чусовой, есть приток Дикая Утка. Приток Утка есть у реки Тагил. Возможно, изначальное название реки Усь - вы — нынешнего главного притока Чусовой — «Утьва», то есть тоже Утка. К птице утке всё это «утиное» многообразие отношения не имеет. Название может происходить:

На Чусовой немало «камней-призраков». Это скалы, не существующие в реальности. Одни из них (камень Верхний Зайчик или камень Слизкой) были срыты в процессе хозяйственной деятельности. Другие — вроде Бобинского — являются просто малозаметными или вообще незаметными скальными выходами, которые неразличимы в зарослях. Третьи обозначены в путеводителях, но отсутствуют на местности. Первыми идут камни Георгиевские. За ними на правом берегу возвышается скала Гуляй - камень, которую чаще называют бойцом Часовым. Невежественные туристы могут с жаром рассказывать, что Часовой — и есть «тот самый» Марьин утёс «из кино». Врунов нужно опровергать: Марьин утёс из фильма «Тени исчезают в полдень» находится между реками Ирень и Иргина, притоками Сылвы.

Речка Кашка имеет в длину около 30 км. В устье её был пруд, стояла большая деревня и пристань Кашка. Пристань обслуживала Алапаевские заводы.

Кашка исчезла в 70-е годы XX века. Сейчас на месте деревни покос. Напротив луговины, на правом берегу возвышается красивый боец Дождевой. В гроте этого бойца в 80-е годы XX века археологи раскопали захоронение шамана. Есть основания считать, что грот Дождевого в каменном веке был святилищем. Под этим бойцом находится знаменитый Кашкинский перебор — самый опасный перебор на Чусовой. Здесь падение воды заметно на глаз: уклон составляет 270 см на 426 м реки, а ширина Чусовой всего около 40 м.

В окрестностях Кашки наблюдается какая-то топографическо - топонимическая аномалия с раздвоениями. Здесь рядом устье реки Межевая Утка и исток реки Дикая Утка (приток Сылвы); речки Кын и Кынок, причём Кын образуется из слияния Каменного Кына и Мягкого Кына; два камня Синих; гора Старуха с двойной вершиной, а в пару к Старухе неподалёку — Старик-камень, или гора Эква; одна из двух чусовских речек Чизм. Наконец, сама Кашка имеет два крупнейших притока — речки Талица и Талая, причём в месте их впадения Кашка сама примерно равновелика притоку; то есть если идти по Кашке вверх по течению, то Кашка раздваивается. Может быть, всё это сплошь одни случайные совпадения, а может, когда-то во всём этом заключался большой смысл. На левом берегу на 165-м км возвышается за лесом двойная скала Голубчики. Возможно, историческое название её — Голбчики от слова «голбец». Так называли раскольничьи кресты с кровлями. Вершины скал напоминают острия голбцов.

За Голубчиками прячется второй камень Печка (166-й км), почти не заметный с реки. Дальше начинается первый из трёх самых опасных для барок участков реки. Чусовая описывает S-образную излучину, а всех вогнутых берегах которой под ударом водяной струи стоят скалы-бойцы: на правом берегу — Омутной (168-й км) со своим «обломком» камнем Зубец, на левом берегу — второй Дыроватый (170-й км) с Дыроватым островом и на правом берегу — Олений (173-й км). Это Кашкинская гряда бойцов.