Красоты реки Чусовая поможет увидеть такси «Апрель»
Хотелось рассказать немного, но не получается. Про красоту природы, нрав реки, жизнь людей нельзя лишь только обмолвиться. Есть на Урале река Чусовая. Сплавляясь по ней, получаешь несказанное удовольствие, наблюдая эту нерукотворную красоту.
Хочу и Вас пригласить в это удивительное путешествие. Начало пути идёт от посёлка Коуровка до города Чусового. Весь этот сложный путь мы проделаем вместе с Вами. Практически из любого населённого пункта по ходу нашего сплава в случае непредвиденной ситуации Вам может помочь выехать такси «Апрель». Вызов машины можно сделать по тел. 46-96-26 и 8-950-63-88-140.
Туристы, приезжающие на сплав по Чусовой, чаще всего плывут либо от посёлка Коуровка до посёлка Кын либо от посёлка Кын до города Чусового. Есть и промежуточные места для окончания маршрута: Висимо – Уткинск, Сулём, Усть – Утка, Харёнки, Ёква, Нижняя и Верхняя Ослянка.
Чусовая течёт по сильно разрушенной низкогорной стране. Наибольшие высоты в окрестностях Чусовой: гора Сабик в районе посёлка Староуткинск (528 м) и гора Старуха в районе села Усть-Утка (467 м). Долина реки ящикообразная. Ширина реки в верховьях этого участка около 30 м, в низовьях — до 150 м. Здесь скорость течения примерно 3—6 м в секунду.
Туристы едва успевают отплыть от Коуровки, как сразу охают от первой из красот Чусовой: в селе Слобода на скале (камни Слободские) стоит очень красивая каменная церковь. Она построена в 1805 году, а само село — Уткинская Слобода — основано в 1651 году как крепость на дороге в Сибирь. В 1703 году на речке Утке, которая впадает в Чусовую почти напротив церкви, была основана первая на Чусовой пристань.
Почти сразу за Слободой на левом берегу появляется невысокий камень Собачьи Рёбра, за ним начинают появляться настоящие скалы.
У Чусовой несколько речек - притоков со смешным названием Утка. Это Утка в Слободе, Старая Утка в посёлке Староуткинск, Межевая Утка в селе Усть - Утка. У реки Сылвы, бывшего главного притока Чусовой, есть приток Дикая Утка. Приток Утка есть у реки Тагил. Возможно, изначальное название реки Усь - вы — нынешнего главного притока Чусовой — «Утьва», то есть тоже Утка. К птице утке всё это «утиное» многообразие отношения не имеет. Название может происходить:
На Чусовой немало «камней-призраков». Это скалы, не существующие в реальности. Одни из них (камень Верхний Зайчик или камень Слизкой) были срыты в процессе хозяйственной деятельности. Другие — вроде Бобинского — являются просто малозаметными или вообще незаметными скальными выходами, которые неразличимы в зарослях. Третьи обозначены в путеводителях, но отсутствуют на местности. Первыми идут камни Георгиевские. За ними на правом берегу возвышается скала Гуляй - камень, которую чаще называют бойцом Часовым. Невежественные туристы могут с жаром рассказывать, что Часовой — и есть «тот самый» Марьин утёс «из кино». Врунов нужно опровергать: Марьин утёс из фильма «Тени исчезают в полдень» находится между реками Ирень и Иргина, притоками Сылвы.
Речка Кашка имеет в длину около 30 км. В устье её был пруд, стояла большая деревня и пристань Кашка. Пристань обслуживала Алапаевские заводы.
Кашка исчезла в 70-е годы XX века. Сейчас на месте деревни покос. Напротив луговины, на правом берегу возвышается красивый боец Дождевой. В гроте этого бойца в 80-е годы XX века археологи раскопали захоронение шамана. Есть основания считать, что грот Дождевого в каменном веке был святилищем. Под этим бойцом находится знаменитый Кашкинский перебор — самый опасный перебор на Чусовой. Здесь падение воды заметно на глаз: уклон составляет 270 см на 426 м реки, а ширина Чусовой всего около 40 м.
В окрестностях Кашки наблюдается какая-то топографическо - топонимическая аномалия с раздвоениями. Здесь рядом устье реки Межевая Утка и исток реки Дикая Утка (приток Сылвы); речки Кын и Кынок, причём Кын образуется из слияния Каменного Кына и Мягкого Кына; два камня Синих; гора Старуха с двойной вершиной, а в пару к Старухе неподалёку — Старик-камень, или гора Эква; одна из двух чусовских речек Чизм. Наконец, сама Кашка имеет два крупнейших притока — речки Талица и Талая, причём в месте их впадения Кашка сама примерно равновелика притоку; то есть если идти по Кашке вверх по течению, то Кашка раздваивается. Может быть, всё это сплошь одни случайные совпадения, а может, когда-то во всём этом заключался большой смысл. На левом берегу на 165-м км возвышается за лесом двойная скала Голубчики. Возможно, историческое название её — Голбчики от слова «голбец». Так называли раскольничьи кресты с кровлями. Вершины скал напоминают острия голбцов.
За Голубчиками прячется второй камень Печка (166-й км), почти не заметный с реки. Дальше начинается первый из трёх самых опасных для барок участков реки. Чусовая описывает S-образную излучину, а всех вогнутых берегах которой под ударом водяной струи стоят скалы-бойцы: на правом берегу — Омутной (168-й км) со своим «обломком» камнем Зубец, на левом берегу — второй Дыроватый (170-й км) с Дыроватым островом и на правом берегу — Олений (173-й км). Это Кашкинская гряда бойцов.
В следующий раз я расскажу Вам о реке Сулём, о Акинфии Демидове который расширил территории в сторону Чусовой, основав в 1735 году на устье Сулема пристань. О Золотом острове, а вот почему его так назвали Вы узнаете в следующем выпуске. В любом населённом пункте: Висимо – Уткинск, Сулём, Усть –Утка, Харёнки, Ёква, Нижняя и Верхняя Ослянка Вас может встретить такси «Апрель». Вызвать машину можно по телефону 46-96-26 и8-950-63-88-140