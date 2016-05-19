21 мая в Нижнем Тагиле состоится европейская «Ночь музеев»

В этом году к акции традиционно присоединится Нижнетагильский музей изобразительных искусств.

В честь «Ночи музеев» выставки и экспозиции будут открыты с 17:00 до полуночи. В Музее изобразительных искусств одновременно будут действовать три площадки. Тематически каждая из них будет рассчитана на свою аудиторию.

Площадка 1 будет расположена в здании по ул. Уральская, 7, Площадка 2 в здании напротив по адресу ул. Уральская,4 и Площадка 3 на территории перед музеем.

Одна из целей акции состоит в том, чтобы приобщение к культуре не противоречило основной трудовой занятости человека. Благодаря акции, заинтересованные могут посетить выставки в свободное время. «Ночь музеев» пришла в Нижний Тагил из Европы. Впервые подобная акция была проведена во Франции в 1999 году. С 2010 года в ней участвует Нижнетагильский музей изобразительных искусств.

Вы можете спланировать свой личный визит исходя из программы и индикатора собственного интереса объяснили сотрудники Нижнетагильского музея изобразительных искусств журналисту TagilCity.ru.

В этом году программа акции очень насыщенная и рассчитана на самую широкую аудиторию.

Афиша акции «Ночь музеев»