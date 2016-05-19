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21 мая в Нижнем Тагиле состоится европейская «Ночь музеев»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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21 мая в Нижнем Тагиле состоится европейская «Ночь музеев»

19 мая 2016, 13:15Свободное времяПавел Щербина
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