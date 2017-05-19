Детский спортивный комплекс для улицы в Екатеринбурге
Строительство в Екатеринбурге набирает обороты – с каждым годом возводятся новые жилые комплексы, многоквартирные дома, обустраиваются придомовые территории, реставрируются старые дворы.
Практически на каждой площадке есть детский спортивный комплекс для улицы, а если такового нет, то управляющие компании все чаще задумываются о его установке. Это связано со стремлением взрослых обеспечить подрастающему поколению достойное и здоровое детство, которое невозможно без подвижных игр и занятий спортом на свежем воздухе.
Правила выбора спортивного комплекса
Обустройство дворов – задача не из легких. А если вопрос стоит в том, как правильно выбрать уличный детский спортивный комплекс – то дело приобретает двойную ответственность. При решении данной проблемы, следует учитывать все параметры в совокупности, и вот, что важно в первую очередь:
- Функциональность. При выборе комплекса по функциональности, обязательно нужно учесть возрастную категорию детей и род занятий. Например, при обустройстве баскетбольной площадки, детский спортивный комплекс уличный должен включать в себя специальный щит и кольцо для мяча.
- Материал изготовления. Современные конструкции преимущественно изготавливаются из металла, пластика и дерева, но особенной популярностью пользуются модели из смешанных материалов.
- Степень безопасности. Этот момент является одним из важнейших критериев, который нельзя сбрасывать со счетов. Уличный спортивный комплекс для детей должен отвечать современным стандартам безопасности, вплоть до каждого крепления и детали.
Помимо практических характеристик, не последнюю роль играет и внешний облик конструкции. На современном рынке представлено огромное количество моделей в разных дизайнерских оформлениях и цветовых решениях. Среди предложенного многообразия, даже самый избирательный покупатель найдет подходящий как по бюджету, так и по дизайну вариант. Доказано, что чем ярче и привлекательнее спортивное оборудование, тем больше интереса оно вызывает у детей.
Где заказать спорткомплекс в Екатеринбурге?
Если вас интересуют уличные спортивные комплексы, купить их лучше напрямую у проверенных производителей. Такое приобретение обойдется дешевле, нежели покупка у сомнительных посредников. К тому же вы заручаетесь поддержкой производителя и получаете гарантию на заказанную конструкцию. К примеру, вы можете ознакомиться с ассортиментом продукции компании «Броксталь» - https://ekb.broksteel.ru/catalog/sportivnoe-oborudovanie/. Эта компания много лет работает на рынке и отличается безупречной репутацией.