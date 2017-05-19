Детский спортивный комплекс для улицы в Екатеринбурге

Практически на каждой площадке есть детский спортивный комплекс для улицы, а если такового нет, то управляющие компании все чаще задумываются о его установке. Это связано со стремлением взрослых обеспечить подрастающему поколению достойное и здоровое детство, которое невозможно без подвижных игр и занятий спортом на свежем воздухе.

Правила выбора спортивного комплекса

Обустройство дворов – задача не из легких. А если вопрос стоит в том, как правильно выбрать уличный детский спортивный комплекс – то дело приобретает двойную ответственность. При решении данной проблемы, следует учитывать все параметры в совокупности, и вот, что важно в первую очередь:

Функциональность. При выборе комплекса по функциональности, обязательно нужно учесть возрастную категорию детей и род занятий. Например, при обустройстве баскетбольной площадки, детский спортивный комплекс уличный должен включать в себя специальный щит и кольцо для мяча.

Материал изготовления. Современные конструкции преимущественно изготавливаются из металла, пластика и дерева, но особенной популярностью пользуются модели из смешанных материалов.

Степень безопасности. Этот момент является одним из важнейших критериев, который нельзя сбрасывать со счетов. Уличный спортивный комплекс для детей должен отвечать современным стандартам безопасности, вплоть до каждого крепления и детали.

Помимо практических характеристик, не последнюю роль играет и внешний облик конструкции. На современном рынке представлено огромное количество моделей в разных дизайнерских оформлениях и цветовых решениях. Среди предложенного многообразия, даже самый избирательный покупатель найдет подходящий как по бюджету, так и по дизайну вариант. Доказано, что чем ярче и привлекательнее спортивное оборудование, тем больше интереса оно вызывает у детей.

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