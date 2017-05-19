Известный блогер похвалил подъезды в домах Екатеринбурга
19 мая 2017, 13:25Свободное время
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Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев, который, как утверждают его читатели, довольно скуп на комплименты, восхитился подъездами домов Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает ЕТВ, блогер отметил, что одна из компаний ЖКХ Екатеринбурга на своем сайте предлагает услуги по разнообразному дизайну подъездов. Это очень необычно.
Получить комментарий от представителей организации не удалось. Так что, пока неизвестно, является ли данный пост рекламной акцией.
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