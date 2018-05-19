Первое богослужение на Нижнетагильской кафедре епископа Евгения пройдет 20 мая
19 мая, 11:45Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
20 мая состоится первая встреча прихожан и духовенства Нижнетагильской епархии с епископом Нижнетагильским и Невьянским Евгением.
Сюжеты: Нижний Тагил
Встреча пройдет после совершения божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила.
По сообщению пресс-службы Нижнетагильской епархии, богослужение будет проведено 20 мая в 9.00. Проведет его высокопреосвященный Кирилл, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский.
Преосвященный Евгений был назначен епископом Нижнетагильским и Невьянским в мае 2018 года.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей