Тагильчане смогут послушать вальсы и фокстроты на граммофоне 1935-го года (ФОТО)

С оригинальных пластинок 1930-х-1940-х годов вновь прозвучат вальсы, фокстроты и танго в исполнении оркестров Л. Утесова, А. Цфасмана, А. Александрова, В. Кнушевицкого и многих других. Тагильчане смогут услышать музыку, которая вдохновляла представителей прошлых поколений.