Музейный узел и наука: тайны работников музея изобразительных искусств Нижнего Тагила

У него особая технология. Мы все вяжем его обязательно одинаково для того, чтобы у нас все хорошо висело и самое главное произведения висит всегда на стене, оно никогда не сползет вниз, не упадет, ничего с ним не произойдет. С одной стороны, его легко приподнять и опустить для того, чтобы выровнять, а с другой стороны он дает крепость и надежность закрепления в подвесном состоянии, поделилась Марина Гундырева.