Музейный узел и наука: тайны работников музея изобразительных искусств Нижнего Тагила

Реставратор Антонина Наседкина человек, который сохраняет культурную ценность экспонатов, наблюдает за сохранностью, при необходимости оказывает помощь, следит за консервацией и реставрацией.
По словам реставратора, проблемы возникают, когда картина неправильно хранится, транспортируется, переносится. С перепадами температурно-влажностного режима, неправильным хранением, а еще зависит от того, какой у экспоната до этого был хозяин. Бывает непрофессиональная реставрация.
Картины живут по несколько сотен лет, поэтому сложностей у картин много. Картина — это живой организм, который реагирует так же, как человек, на перепады температуры, на содержание химии в воздухе, на перевозки, переноски. От сотрясения у нее появляются всякие повреждения, страдает красочный слой, сказала Антонина Наседкина.
Реставраторы работают в соответствии кодексу реставрации. Основной принцип этой профессии — не навреди. Как доктор, пояснила Антонина, если ты не знаешь как с этой проблемой справиться просто вещь должна дождаться от своего времени, может быть какие-то появляются новые методики, подходы к реставрации.
В музее работают 3 реставратора: графики, декоративно-прикладного искусства, живописи. А еще есть реставратор городской скульптуры.
Реставраторы не имеют права привносить что-то свое в произведение искусства.
Мы работаем строго в пределах, в рамках утрат. Мы не соавторы, мы просто помогаем — восстанавливаем. Есть повреждение, мы его устраняем. Осыпался кусочек на картине, мы потихонечку, осторожно, очень внимательно его укрепляем, подводим грунт строго в пределах утрат и строго в пределах этого нового грунтика мы ее тонируем — то есть восстанавливаем живопись, поделилась реставратор, поделилась с TagilCity.ru Антонина Наседкина.
В музее изобразительных искусств за экспонатами следят 5 хранителей. Все они распределены: хранитель «Графики», «Живописи», «Декоративно-прикладного искусства», «Скульптуры», «Отдела современных течений». Главный хранитель возглавляет отдел хранения. Музейный хранитель коллекции «Живопись» Лариса Смирных объяснила TagilCity.ru основные функции деятельности.
По словам Ларисы Смирных, во всех крупных музеях существует заведующий выставочным отделом, который работает только с выставками. В обязанности хранителя выставок входит планирование и утверждения планов выставок. Для проведения внешних выставок хранитель проводит переговоры с другими музеями. Когда согласие сторон достигнуто, занимаются документами, связанными с приемом и передачей произведений.
Хранитель выставок вместе с хранителями коллекций контролирует и обеспечивает оптимальные условия хранения.
Для того, чтобы произведения долго жили, им нужны идеальные условия для экспонирования — это полностью закрытое помещение для доступа естественного света. Естественный свет, ультрафиолет, разрушает красочный слой, и если на произведение будет долго попадать лучи солнечного света, то в конце концов красочный слой разрушится, и произведение погибнет, отметила Лариса Смирных.
Хранителями устанавливаются для различных материалов свои уровни освещенности, температурные режимы, влажность. Музейщики стараются поддерживать разные параметры — увлажняют и следят за светом.
По словам Ларисы, сотрудники также следят, чтобы ни одно произведение не было повреждено посетителями. Для этого в залах находятся специальные люди — смотрители. Их обучают, как нужно вести себя с посетителем, реагировать на опасность.
Смотрители несут ответственность за целостность экспонатов: руками трогать категорически нельзя, близко приближаться, дышать на произведения, если они тем более не защищены стеклом, тоже нельзя, сказала собеседница TagilCity.ru.
Каждый день утром и вечером идет прием передачи произведений в экспозиции смотрителем. По графику осуществляется обеспыливание не только экспонатов, но и рам. Музейщики обучены также урегулировать недоразумения, которые могут быть с посетителями.
Иногда музейные произведения перевозят на выставки. По словам хранителя, транспортировка экспоната — непростое дело.
Сначала в музей поступает предложение об экспонировании произведения на какой-либо выставке. Ни один хранитель, даже главный, не решит самостоятельно этот вопрос. Собирается экспертная комиссия из 5 человек. Они решают, готово ли по сохранности произведение к путешествию. Если ничего работе не грозит, то оценивается состояние самого произведения на тот момент, упомянула Лариса Смирных.
Если состояние произведения признается удовлетворительным, то произведение может быть выдано. Но выдвигаются требования, которые согласуются двумя сторонами. Также отправляют документы в управление культуры города, которое одобряет или нет выдачу произведения.
Для транспортировки нужен качественный упаковочный материал и специальные ящики. Упаковывают экспонаты не музейщики, а те, кто приехал получить выставку.
Ящик обязательно потом закрывается и опечатывается. Существует специальные требования, какой должна быть машина. Она должна быть обеспечена обязательно системой климат контроля на протяжении всего пути следования, и обязательно сопровождаться вооруженной охраной, рассказала TagilCity.ru Лариса Смирных.
При соблюдении необходимых условий музей изобразительных искусств делится своими выставками с другими учреждениями культуры.
Надежда Гундырева — заместитель директора по основной деятельности и развитию. Научный сотрудник музея рассказала, как проводятся выставки. Выставочный план формируется как минимум за полгода до начала.
Предложения о выставках поступают разные. Первое, это тагильские художники, которые пишут заявление с просьбой том, чтобы в наших залах экспонировать свои произведения. Выставки бывают разные: персональные тематические групповые. И если эти выставки, как мы думаем, заинтересуют наших зрителей, мы, конечно же, не отказываем, сказала Марина Гундырева.
Второй блок формирования выставочного плана — это выставки, которые формируются из коллекции музея. По плану муниципального задания музей должен выдать определенное количество выставок в год. Сейчас музею ИЗО надо сформировать 61 выставку. Следующий пункт по созданию наших выставок экспонированию в музее — это выставки привозные. Музейщики общаются с коллегами из других музеев и договариваются на взаимовыгодных взаимоотношениях и выставляют произведения.
Если выставка готовится по просьбе художника или коллекционера со стороны, то вырабатывается общая концепция. Экспозицию в зале чаще всего создают сотрудники музея. Происходит это потому, что у выставочного зала нет ни одного прямого угла, и музейщикам понимают, как из этого создать интересные проекты.
На каждую выставку обязательно назначается куратор. Он собирает команду и начинается обсуждение концепции. Она связана с соединением смыслов, характеров, ритмов, представление, как это будет выглядеть в экспозиции.
Отбор произведений, как их разместить, как их вместе информационно содержательно столкнуть или, наоборот, развести — это настоящий творческий акт, который бывает весьма активным, бурным. Но самое главное, что плодотворным. В нашем музее традиция создавать таким образом выставки, сообщила Марина Гундырева.
Когда коллегиально все договорились, все документы собрали, начинают готовить экспозицию. Готовится сценарий открытия выставки и представление зрителям разных категорий.
Для развешивания картин, по словам Надежды Гундыревой, в музее есть специальные подвесная система. В нее входят штанги, а экспонаты развешивают на веревки, закрепляя музейными узлами. Такой особый узел позволяет передвигать картину — делать ее выше или ниже, когда она уже висит.
У него особая технология. Мы все вяжем его обязательно одинаково для того, чтобы у нас все хорошо висело и самое главное произведения висит всегда на стене, оно никогда не сползет вниз, не упадет, ничего с ним не произойдет. С одной стороны, его легко приподнять и опустить для того, чтобы выровнять, а с другой стороны он дает крепость и надежность закрепления в подвесном состоянии, поделилась Марина Гундырева.
Важной частью экспозиционного пространства научный сотрудник назвала освещение. На сегодняшний момент в музее происходит замена освещения.
Освещение обязательно должно быть образным началом всей выставки. С освещения начинается восприятие всего экспозиционного пространства. У нас есть очень хороший верхний свет — просвечивается сквозь стеклянную крышу, отметила научный сотрудник.
Марина Гундырева отметила, что верхний свет дает благодатное восприятие того, что происходит в зале. Но иногда стеклянная крыша перекрывается, чтобы создать образное ощущение темноты с подсвеченными участками произведений.
Дарья Алексеева ответственная в музее за экскурсии. Собеседница TagilCity.ru заметила, что к разным посетителям у сотрудников музея свой подход. Для детей готовят заранее программу с учетом возраста, психики каждого возраста. Музейщики обдумывают разные игровые элементы, интерактивные задания, подключают дополнительные методические материалы и пособия, мультимедиа.
Каждая возрастная группа придерживается своих вкусов. И на рок-концерт вряд ли придет много людей пенсионного возраста, а на научный лекторий — молодежь.
Если говорить об обычной экскурсии, экскурсовод всегда адаптирует свой рассказ под ту аудиторию, на которую он вещает. Даже если это одна и та же экскурсия, по одному и тому же залу, по одним и тем же экспонатам, экскурсовод адаптирует язык своего повествования, сказала экскурсовод.
Забавные ситуации на экскурсиях происходят обычно с детьми. Они могут подойти к экскурсоводу, обнять его, сказать что-то приятное.
Иногда на экскурсии приходят иностранные жители. По словам Дарьи, экскурсия отличается тем, взаимодействие сразу идет и с гостем, и с его переводчиком.
Выбирается самые интересные, самые ценные экспонаты и максимально просто доступно излагается все. Нужно объяснять так, чтобы переводчик смог объяснить. Как правило, они не имеют специализированного образования — художественного, искусствоведческого, поэтому нужно объяснить так, чтобы было понятно гостю музея, поделилась с TagiCity.ru собеседница.
Среди посетителей музея изобразительных искусств достаточно обширная география: Англия, Норвегия, Швейцария, Германия, Соединенные Штаты Америки. Поведение иностранцев на экскурсиях ничем не отличается, сообщила Дарья. Они внимательно слушают, задают вопросы, оставляют свои отзывы.
В музее наука является основой. По словам Надежды Гундыревой, реставрация, выставочная деятельность, хранительская деятельность — наука пронизывает все. Произведения музея не находятся в перманентном состоянии, они изучаются.
Сотрудники музея ИЗО пытаются разными путями донести искусство до гостей.
Был создан сайт «Сквозняк из прошлого» об истории музейной коллекции, где написали уникальные тексты о почти 500 произведениях из коллекции музея. Этот проект был создан коллегами под руководством Елены Ильиной. Сейчас она уехала в Москву, работает Третьяковской Галереи и музее имени Голубкиной, поделилась научный сотрудник.
По словам Надежды Гундыревой, эти уникальные факты, которые собрали наши коллеги, их не просто интересно читать, эти факты не найдутся больше нигде.
Научные сотрудники понимают, что несут ответственность за каждое сказанное слово в области изучения произведений и представления их зрителям. Поэтому за любой даже маленькой выставкой стоит глубокое научное исследование.
Чтобы даже описать произведение искусства, нужно тщательно изучить биографию творца. Так Лариса, описывая огромное количество произведений Рубана, стала практически знатоком мужской работы — поездок по экспедициям на Северный и Южный Полюс.
Художник — не сказочник. Он пишет всегда то, что находится в его душе. Он не придумывает, он пишет про пережитое. И вот то, что пережито и увидено, мы раскрываем в исследованиях и для наших зрителей, подчеркнула Надежда Гундырева.
В музее изобразительных искусств хранится много паспортов на всех художников, записываются все открытия, которые музейщики находят. В музее пишут книги о художниках Нижнего Тагила, а также делают каталоги произведений.
Музей изобразительных искусств хранит много тайн скрытых от тагильчан, но услышанных редакцией TagilCity.ru.