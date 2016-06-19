В Дни молодежи в Нижнем Тагиле пройдет более 50-ти мероприятий

Андрей Батурин, инициатор оргкомитета, отметил, что более десятка предложенных проектов прошли одобрение и будут реализованы. Так, в общей сложности для тагильчан подготовлено более 50-ти мероприятий, которые, очевидно, не смогут вместиться в один день. Поэтому празднование Дня молодежи в 2016 году началось с 14 июня, а завершится 28 числа.

Открыл праздник конкурс рисунков на асфальте «Мой молодой Цветочный город». Продолжатся городские мероприятия в спортивном режиме – соревнованиями по стритболу, настольному теннису, скейтбордингу, шахматам, а также чемпионатом города по тюнингу и автозвуку.

24 июня в Дзержинском районе состоится увлекательный парад детских колясок, а на Тагильском пруду в этот день жители города примут участие в фестивале водных фонарей.

25 июня, в сам праздничный день, мероприятия начнутся сразу во всех районах города. Утром у Центрального фонтана состоится зарядка с чемпионами, а на стадионе Юность пройдут матчи кубка молодежных любительских команд. Далее в парке Бондина пройдут показательные выступления у воркаутеров, спортсмены примут участие в силовых экстрим-шоу. Кроме того, на территории парка создадут веревочный городок. Молодежные организации тагильских предприятий будут состязаться в турнире «Мотив к ГТО».

Вечером того же дня в Комсомольском сквере студия «Зеркало», молодежный и кукольный театры устроит импровизированный зрительный зал. Все желающие зрители смогут увидеть их перфоманс. На главной площади у Современника сразятся финалисты конкурса работающей молодежи «Соцветие талантов». А на сцене в этот час выступят финалисты шоу «Мотив успеха», хип-хоп исполнители. Завершится празднование дискотекой под открытым небом.

Глава Нижнего Тагила уверен, что нынешний День молодежи обещает быть интересным. Он посоветовал в будущем более активно использовать Лисью гору, Тагильскую лагуну и Театральный сквер. Однако тагильчанам необходимо ценить городское имущество, ведь за неполный год в нашем городе сами жители города испортили множество объектов.