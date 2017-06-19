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Квест на знание пожарной безопасности и ПДД провели полицейские и МЧС Нижнего Тагила для отдыхающих в летнем лагере детей (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Квест на знание пожарной безопасности и ПДД провели полицейские и МЧС Нижнего Тагила для отдыхающих в летнем лагере детей (ФОТО)

19 июня 2017, 11:30Свободное время
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