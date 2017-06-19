Квест на знание пожарной безопасности и ПДД провели полицейские и МЧС Нижнего Тагила для отдыхающих в летнем лагере детей (ФОТО)

Для ребят был организован квест на проверку и закрепление знаний о правилах безопасности. Для этого были приглашены сотрудники ГИБДД и МЧС.

Ребята отвечали на вопросы сотрудников безопасности, так они преодолевали этапы квеста. Школьники выполняли задания, вспомнили, как правильно переходить проезжую часть, посидели за рулем служебного транспорта, пообщались через рацию, вспомнили, как действовать при пожаре.

Подобные мероприятия помогают малышам и подросткам приобрести навыки безопасного поведения в быту, на улице, на дороге. Очень хорошо, что проходят такие

замечательные профилактические акции. А то, что мероприятия проходят именно в игровой форме, позволяет детям лучше усвоить правила, к тому же сближает полицейских и детей! -- отметил член Общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское» Евгений Колпаков.

Фото: МВД «Нижнетагильское»