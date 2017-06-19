Посредник для шопинга: новый тренд?

Задумываясь о шопинге, женщина всегда хочет не только хорошо выглядеть в обновках, но и сэкономить. А потому стильные летние брюки по выгодной цене или скидка на объем покупок – разница есть. Профессиональный шопинг со стилистом появился относительно недавно. Что он собой представляет? Нужно найти стилиста, договориться о встрече, обсудить нюансы шопинга и, оплатив услуги посредника, закупить пару-тройку вещей. Возникают вопросы. Зачем обращаться за профессиональной помощью, ведь только сама женщина понимает, что и зачем ей нужно. В чем экономия, если еще и стилисту заплатить нужно? Возможно, стилист стилисту рознь. И в идеальном варианте профессиональный посредник сэкономит время, деньги и поможет выглядеть на все 100%.

Если профессиональный шопинг со стилистом пока не укладывается в бюджет, а времени много, чтобы самостоятельно разбираться в тонкостях современных стильных образов, и главное – есть желание это делать, тогда у профессионалов можно позаимствовать пару секретов для продуктивных покупок одежды. Первое правило – это сосредоточиться на чем-то одном. Если цель – купить повседневную одежду, то такую и нужно искать. Если же важно приобрести вечернее платья, то на спортивные штаны распыляться не стоит. Затем определяется бюджет и выбирается магазин, в котором предположительно есть вещи, подходящие по стилю, внешним данным и вещи, которые нравятся.

Второе важное правило – покупать цельный образ. Нет смысла сосредотачиваться на распродаже классических брюк. Такая вещь может занять место в шкафу и там долго провисеть. Лучше всего собирать цельный образ. Если ищите женские брюки, то к ним блузу, майку, кардиган, топ… А лучше все вместе, чтобы примерив, сразу стало понятно, куда в таком виде можно пойти. Научиться подбирать законченные комплекты – это практически то же самое, что научиться экономить. Потому что подобный шопинг, хоть и тянет бюджет, но всеобъемлющий и закрывающий вопросы покупок на несколько месяцев.