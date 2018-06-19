Дети в лагере «Антоновский» повторили правила пожарной безопасности (ФОТО)

Мероприятие было подготовлено работниками Отдела надзорной деятельности города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа при поддержке 9 отряда противопожарной федеральной службы.

Мероприятие началось с концерта, также был показан обучающий фильм о действиях во время пожара.

После фильма отдыхающие приняли участие во флэшмобе на знание устройства огнетушителей, знаков пожарной безопасности, правильности скатки пожарных рукавов.

Также были продемонстрированы пожарная техника и спасательное оборудование автомобилей.

Сотрудники и дети лагеря «Антоновский» принимали активное участие в мероприятии, а по завершении показали отличные знания правил пожарной безопасности.

Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО