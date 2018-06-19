Дети в лагере «Антоновский» повторили правила пожарной безопасности (ФОТО)
19 июня, 12:45Свободное время
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14 июня 2018 года на территории загородного лагеря «Антоновский» под Нижним Тагилом прошло мероприятие по обучению правилам пожарной безопасности и порядке действий в случае возникновения пожара.
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
Мероприятие было подготовлено работниками Отдела надзорной деятельности города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа при поддержке 9 отряда противопожарной федеральной службы.
Мероприятие началось с концерта, также был показан обучающий фильм о действиях во время пожара.
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После фильма отдыхающие приняли участие во флэшмобе на знание устройства огнетушителей, знаков пожарной безопасности, правильности скатки пожарных рукавов.
Также были продемонстрированы пожарная техника и спасательное оборудование автомобилей.
Сотрудники и дети лагеря «Антоновский» принимали активное участие в мероприятии, а по завершении показали отличные знания правил пожарной безопасности.
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Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО
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