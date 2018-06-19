Оружейное дело и строевая подготовка: военные сборы прошли в Нижнем Тагиле (ФОТО)
19 июня, 21:35Свободное время
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В июне на пограничной заставе «Нижнетагильская» прошли военные сборы для будущих призывников.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пограничная застава «Нижнетагильская» стала площадкой для проведения военных сборов. Юноши занимались строевой подготовкой, изучали основы оружейного дела, познакомились со службой в погранвойсках, посетили экскурсии в музеях.
Для будущих призывников прошла военизированная эстафета, где им пригодились физические и волевые качества, сообщает пресс-служба управления образования администрации города Нижний Тагил.
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Фото: пресс-служба управления образования администрации города Нижний Тагил
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