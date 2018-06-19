Туристический слет пройдет 23 июня в Нижнем Тагиле
19 июня, 23:35Свободное время
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23 июня в Нижнем Тагиле пройдет турслет «Искры костра».
Сюжеты: Нижний Тагил
Слет туристов пройдет на Медном руднике за микрорайоном Пырловка.
Принять участие в мероприятии могут все желающие. Для туристов пройдут различные спортивные состязания и мастер-классы. В рамках соревнований победители будут объявлены в номинациях среди спортсменов-любителей и поклонников активного отдыха.
Победители будут награждены призами. Вечером пройдет развлекательная программа, пишет «Тагильский рабочий».
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