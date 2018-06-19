«...Я вижу твою улыбку»: тагильский фотограф запустила проект для инвалидов (ФОТО)

Изначально это была дипломная работа, но теперь проект стал самостоятельным.

Если человек отличается от другого, то его сразу принимают за некое существо, которое только похоже на человека, но им не является, а это уже проблема человечества. Поэтому я и выбрала эту тему дипломной работы, поскольку уверена, что об этих людях необходимо говорить, рассказывать, знакомиться с ними. Для меня было важно стереть эту невидимую грань стеснения, страха быть непонятым рассказала Елена Короткова.

В проекте уже поучаствовали несколько человек из Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. К примеру, с 19-летней Ириной Витюк Елена вместе придумали фразу, которая стала названием фотопроекта: «Я не слышу, но я вижу твою улыбку – и это гораздо важнее».

Сразу скажу, что она не инвалид, она хорошо знает язык жестов, хочет быть переводчиком с жестового языка и преподавать в театральной студии для глухих людей. Она учится в Свердловском колледже искусств и культуры на специальности «театральное творчество». После окончания планирует поступить в московский институт на сурдопедагога пояснила Елена.

Одной из фотомоделей стала Кристина Ашихмина с ДЦП. Девушка талантлива и очень красива, признаётся Елена Короткова. Кристина поёт и не раз занимала призовые места на различных конкурсах.

Другая участница – тагильчанка Влада Клинчева также с ДЦП. Она спортсменка, лыжница, призёр крупных соревнований и мечтает об участии в Паралимпиаде.

Молодой фотограф планирует развивать проект после защиты диплома. Она приглашает к участию всех желающих, передаёт АН «Между строк».