В Нижнем Тагиле 33 медика получили награды в преддверии профессионального праздника
Глава Нижнего Тагила поздравил с профессиональным праздником медицинских работников. Всего награды от мэра получили 33 медика, сообщает пресс-служба мэрии.
Из-за пандемии Владислав Пинаев посетил лечебные учреждения лично и вручил медработникам почетные грамоты и благодарственные письма.
В Демидовской больнице глава города вручил грамоты заведующему травматологическим отделением Дмитрию Карлову, заведующему эндоскопическим отделением Михаилу Шалагину, заведующей терапевтическим отделением Галине Шиховой.
Столкнувшись с угрозой распространения смертельного вируса, мы особенно остро прочувствовали важность миссии медицинского работника, отметил мэр.
На Городской станции скорой помощи главврач Сергей Безбородов отметил, что врачи скорой находятся на передовой, они находятся в зоне риска из-за распространения COVID-2019.
Владислав Пинаев вручил благодарность фельдшеру выездной бригады Ольге Шавловой и фельдшеру бригады интенсивной терапии Олесе Беломестных.
Кроме того, глава города побывал в больницах №4, №1, в городской инфекционной больнице и в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора.