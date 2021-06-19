Танцующий медведь снова попал на камеру в Висиме

Танцующий медведь снова попал на камеру в Висиме
Танцующий медведь снова попал на камеру в Висиме
Сегодня, 12:20Свободное времяФото: pixabay.com
Медведь-танцор из Висимского заповедника Свердловской области попадает на видео камеру с 2014 года. Он ритуально появляется у одного и того же дерева, устраивая танец вокруг своей «чесальной ели».

В этом году видеокамера зафиксировала его 31 мая. Специалисты даже придумали имя для косолапой звезды — Ферапонт.

Ни с каким другим медведем не спутаешь этого рыже-чёрного топтыгина. Он снова ходил у ели «враскорячку», метил территорию, тёрся спиной о дерево, рассказали в пресс-службе Висимского заповедника.

Сотрудники охотно делятся своими видеоматериалами, а ролики с Ферапонтом набирают в интернете множество просмотров, что сделало его практически звездой сети.

Напомним, что видеоловушки позволяют специалистам отслеживать популяцию того или иного вида на территории заповедника.

Сюжеты:
Екатеринбург
видеоВисимский заповедникмедведьтанец
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