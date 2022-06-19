Жара, дожди, грозы. Погода на 7 дней в Нижнем Тагиле

Согласно сайту Гисметео, в понедельник, 20 июня, в Нижнем Тагиле воздух нагреется до +21 градуса. При этом вероятен дождь. Во вторник, 21 июня, также ожидаются дожди и похолодание. Среднесуточная температура воздуха будет составлять +11 градусов.