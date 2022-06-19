Жара, дожди, грозы. Погода на 7 дней в Нижнем Тагиле

Жара, дожди, грозы. Погода на 7 дней в Нижнем Тагиле
Жара, дожди, грозы. Погода на 7 дней в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:05Свободное времяЕлена ОзероваФото: 1MI
В Нижнем Тагиле на ближайшей неделе воздух нагреется до +26 градусов, при этом ожидаются дожди.

В Нижнем Тагиле на предстоящей неделе ожидается теплая погода. При этом будет дождливо.

Согласно сайту Гисметео, в понедельник, 20 июня, в Нижнем Тагиле воздух нагреется до +21 градуса. При этом вероятен дождь. Во вторник, 21 июня, также ожидаются дожди и похолодание. Среднесуточная температура воздуха будет составлять +11 градусов.

В среду вновь потеплеет до +20 градусов. Дожди прекратятся. В четверг ожидается до +21 градусов, а в пятницу установится температурный рекорд – до +26 градусов. К выходным вновь могут начаться дожди.

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