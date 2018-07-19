Богослужение в честь Казанской иконы Божией Матери пройдет в Нижнем Тагиле
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В Казанском мужском монастыре Нижнего Тагила пройдет праздничное богослужение в честь памяти явления Казанской иконы Божией Матери. Престольный праздник будет совмещен с 20-летним юбилеем основания монашеской жизни.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 2018 году Казанский мужской собор Нижнего Тагила отмечает юбилей — 20-летие монашеской жизни. Престольный праздник будет совмещен с праздничным богослужением, которое возглавит Преосвященный Евгений, епископ Нижнетагильский и Невьянский.
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Как сообщает пресс-служба Нижнетагильской епархии, к участию в праздничном архиерейском богослужении приглашаются все желающие. Оно начнется в пятницу, 20 июля, в 16:00 с всенощного бдения и чтения акафиста. 21 июля, в субботу, в 9 часов утра состоятся божественная литургия и крестный ход.
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