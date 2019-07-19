В Екатеринбурге появилось граффити про «Провансаль»

На трансформаторной будке изображена банка майонеза «Провансаль» с надписью на крышке «Наша скрепа». Автор изображения — Лена Шубенцева. Какой посыл имеет арт-объект — пока непонятно. Поговорить с автором корреспондентам не удалось.