В Екатеринбурге появилось граффити про «Провансаль»

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На улице Мичурина, 206 в Екатеринбурге появилось граффити про майонез, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
На трансформаторной будке изображена банка майонеза «Провансаль» с надписью на крышке «Наша скрепа». Автор изображения — Лена Шубенцева. Какой посыл имеет арт-объект — пока непонятно. Поговорить с автором корреспондентам не удалось.
Напомним, сегодня коммунальщики закрасили часть работы известного каллиграфа Покраса Лампаса на площади Первой Пятилетки.
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