День пенсионера в Екатеринбурге поможет организовать Ольга Глацких

Основные торжественные мероприятия пройдут в ДИВСе, одним из руководителей которого является Ольга Глацких. Издание сообщает, что Ольга будет задействована в организации праздника.

Помимо этого, в регионе организован месячник добрых дел. Пенсионеры смогут по льготным ценам посетить кинотеатры и выставки. Также в регионе пройдут ярмарки для пожилых людей и выезды медицинских бригад в сельские территории.