День пенсионера в Екатеринбурге поможет организовать Ольга Глацких
Сегодня, 12:39Свободное времяФото: TagilCity.ru
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В Свердловской области 25 августа отметят День пенсионера. В Екатеринбурге в организации мероприятий примет участие экс-чиновница Ольга Глацких, сообщает «Комсомольская правда».
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Основные торжественные мероприятия пройдут в ДИВСе, одним из руководителей которого является Ольга Глацких. Издание сообщает, что Ольга будет задействована в организации праздника.
Помимо этого, в регионе организован месячник добрых дел. Пенсионеры смогут по льготным ценам посетить кинотеатры и выставки. Также в регионе пройдут ярмарки для пожилых людей и выезды медицинских бригад в сельские территории.
Напомним, ранее Глацких открыла в столице Урала школу подготовки олимпийских чемпионов.
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