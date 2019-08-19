Жители Усть-Утки отметили 440 лет со дня основания деревни

Празднование началось в час дня 17 августа и продолжалось до полуночи. На него прибыли гости с различных территорий, в том числе Башкирий и Пермского края. В рамках торжественной части жители деревни принимали поздравления от заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вероники Русиновой, начальника управления территориального развития и общественных связей Алексея Храмцова, председателя комитета ЗакСо Свердловской области по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаила Ершова. На сцене вручили почётные грамоты главы города четырём жителям, прошло чествование старожилов деревни, почетных селян, молодоженов. Четыре человека получили награду за победу в конкурсе на лучшую придомовую территорию.