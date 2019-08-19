Жители Усть-Утки отметили 440 лет со дня основания деревни
Праздник, посвящённый 440-летию со дня основания деревни, был приурочен к 15-летию природного парка «Река Чусовая», и собрал около тысячи человек, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.
Празднование началось в час дня 17 августа и продолжалось до полуночи. На него прибыли гости с различных территорий, в том числе Башкирий и Пермского края. В рамках торжественной части жители деревни принимали поздравления от заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вероники Русиновой, начальника управления территориального развития и общественных связей Алексея Храмцова, председателя комитета ЗакСо Свердловской области по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаила Ершова. На сцене вручили почётные грамоты главы города четырём жителям, прошло чествование старожилов деревни, почетных селян, молодоженов. Четыре человека получили награду за победу в конкурсе на лучшую придомовую территорию.
Концертную программу для гостей праздника организовали «Молодежный театр» и «Досуговый центр «Урал». На сцене прошли выступления артистов Нижнетагильской филармонии, ДК «Юбилейный», ДК НТМК, самодеятельных коллективов Усть-Утки. На протяжении всего дня работали игровая зона для детей, аттракционы, проводились экскурсии, конкурсы, мастер-классы по изготовлению народных костюмов и кукол. В конце праздничного вечера прошла дискотека и фаер-шоу.