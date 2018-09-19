22-летняя певица из Екатеринбурга стала солисткой группы «ВИА Гра»

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Певица из Екатеринбурга Ульяна Савицкая вошла в состав группы «ВИА Гра».
Сюжеты: Екатеринбург
Продюссер Константин Меладзе объявил об обновлении состава группы «ВИА Гра». Новой учатницей вокального коллектива стала 22-летняя жительница Екатеринбурга Ульяна Савицкая.
Девушка ранее уже принимала участие в нескольких шоу на телевидении, выступала в Государственном Кремлевском Двроце с Александром Новиковым.
В 10 лет Ульяна Свицкая выступала на «Детском Евровидении». Потом претендовала на участие в шоу «Голос» и даже дошла до финала «Новой Фабрики Звезд», сообщает MK.RU Екатеринбург.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей