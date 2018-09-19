22-летняя певица из Екатеринбурга стала солисткой группы «ВИА Гра»

Девушка ранее уже принимала участие в нескольких шоу на телевидении, выступала в Государственном Кремлевском Двроце с Александром Новиковым.

В 10 лет Ульяна Свицкая выступала на «Детском Евровидении». Потом претендовала на участие в шоу «Голос» и даже дошла до финала «Новой Фабрики Звезд», сообщает MK.RU Екатеринбург.