В Свердловской области восстановят церковь Николая Чудотворца
Сегодня, 20:47Свободное времяФото: Медиахолдинг 1Mi
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Житель села Каменноозерское на протяжении многих лет занимается реставрацией храма Николая Чудотворца. Теперь к нему присоединился музыкант Владимир Шахрин и фонд святой Екатерины, сообщает ФедералПресс.
В селе один действующий храм. Андрей Бубенщиков занимался реставрацией храмов в других населенных пунктах, затем решил приступить к восстановлению храма у себя в селе.
На Бубенщикова обратил внимание лидер группы «Чайф», он рассказал Игорю Алтушкину о том, что мужчина в одиночку занимается реставрацией храма. После этого к восстановлению подключился фонд святой Екатерины.
После того, как к работе подключился фонд, были восстановлены окна, стены и другие конструкции. Планируется, что храм полностью восстановят через несколько лет.
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