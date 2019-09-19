В Свердловской области восстановят церковь Николая Чудотворца

В селе один действующий храм. Андрей Бубенщиков занимался реставрацией храмов в других населенных пунктах, затем решил приступить к восстановлению храма у себя в селе.

На Бубенщикова обратил внимание лидер группы «Чайф», он рассказал Игорю Алтушкину о том, что мужчина в одиночку занимается реставрацией храма. После этого к восстановлению подключился фонд святой Екатерины.