Работа по привлечению тагильчан в отряды мэра будет проведена в 2019 году
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Более двух тысяч тагильчан обратились на биржи труда для поиска работы на летний период. Половина из них попали в отряды мэра. В 2019 году планируется трудоустроить в отряды мэра как можно больше подростков.
Сюжеты: Нижний Тагил
На молодежные биржи в начале лета обратились более двух тысяч подростков. Трудоустроились более 90%. В отряды мэра попали половина принятых учащихся. За лето юные тагильчане поработали на 50 социально-значимых объектах города.
На постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму специалисты обсудили, как в городе реализуется проект «Трудовое лето».
Депутаты предложили разработать систему мотивации для подростков, для привлечения ребят к работе на полный месяц.
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В 2018 году на для создание временных рабочих мест в отряды мэра было выделено более 11 млн рублей. Планируется, что в 2019 году эта сумма будет увеличена, сообщает ТК «Тагил-ТВ».
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