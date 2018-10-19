Работа по привлечению тагильчан в отряды мэра будет проведена в 2019 году

На молодежные биржи в начале лета обратились более двух тысяч подростков. Трудоустроились более 90%. В отряды мэра попали половина принятых учащихся. За лето юные тагильчане поработали на 50 социально-значимых объектах города.

На постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму специалисты обсудили, как в городе реализуется проект «Трудовое лето».

Депутаты предложили разработать систему мотивации для подростков, для привлечения ребят к работе на полный месяц.

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