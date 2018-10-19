Тагильчане могут принять участие в выборе названий улиц двух микрорайонов города

В Нижнем Тагиле специалисты управления архитектуры и градостроительства начали поиск наименований для того, чтобы в будущем дать названия улицам в двух микрорайонах города.

Любой житель города может предложить свой вариант названия, однако название в обязательном прядке должно быть связано с волонтерским движением. Проголосовать можно на официальном сайте Нижнего Тагила.

В Нижнем Тагиле волонтерское движение активно развивается. С начала 2018 года более 600 волонтеров поучаствовали в 57 мероприятиях, проводимых в городе.