Тагильчане приглашаются к участию в конкурсе литературного творчества

Организаторы конкурса сообщили, что приходят заявки не только из Московской, Владимирской, Кировской, Свердловской, Нижегородской, Иркутской, Самарской, Челябинской областей и других регионов страны, но ещё и из-за границы – на конкурс прислали стихи и прозу участники из Турции, Израиля, Украины и Белоруссии.