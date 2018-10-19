Тагильчане приглашаются к участию в конкурсе литературного творчества

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Приём заявок на участие в конкурсе литературного творчества, посвящённого творчеству Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка идёт в Нижнем Тагиле полным ходом. Уже поступили заявки не только из других регионов, но и из других стран.
Сюжеты: Нижний Тагил
Организаторы конкурса сообщили, что приходят заявки не только из Московской, Владимирской, Кировской, Свердловской, Нижегородской, Иркутской, Самарской, Челябинской областей и других регионов страны, но ещё и из-за границы – на конкурс прислали стихи и прозу участники из Турции, Израиля, Украины и Белоруссии.
Авторы произведений и стихотворений будут соревноваться в нескольких номинациях: «Литературное творчество», «Вдумчивое чтение произведений Д. Н. Мамина-Сибиряка», «Век туда и обратно», «Художественные произведения о детях и для детей».
Участником может стать любой житель планеты, пишущий на русском языке, отмечает пресс-служба Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила. Приём заявок закончится 1 ноября.
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