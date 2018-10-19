Творческая лаборатория хормейстеров прошла в тагильском ГДДЮТ

На семинаре участники могли поделиться своим опытом и мастерством. Четыре хоровых коллектива приехали из столицы Урала.

Как сообщает пресс-служба ГДДЮТ в апреле 2019 года в Нижнем Тагиле пройдет Х детская хоровая Ассамблея «С песней по жизни!».