Екатеринбург отпраздновал исторический день рождения

18 ноября 1723 года, когда цехи Екатерининского завода начали свою работу, принято считать исторической датой основания Екатеринбурга. Глава города Александр Высокинский поздравил жителей со знаменательной датой.

За время своего существования Екатеринбург из маленького промышленного города превратился в один из самых современных мегаполисов России,отметил мэр.