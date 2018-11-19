Екатеринбург отпраздновал исторический день рождения
Сегодня, 08:00Свободное времяФото: екатеринбург.рф
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Столица Свердловской области 18 ноября отметила исторический день рождения. Именно в этот день 295 лет назад в цехах Екатерининского завода произошёл пробный запуск боевых молотов.
Сюжеты: Екатеринбург
18 ноября 1723 года, когда цехи Екатерининского завода начали свою работу, принято считать исторической датой основания Екатеринбурга. Глава города Александр Высокинский поздравил жителей со знаменательной датой.
За время своего существования Екатеринбург из маленького промышленного города превратился в один из самых современных мегаполисов России,отметил мэр.
Мероприятия, посвящённые 295-летию столицы Среднего Урала, прошли 18 августа на Дне города, сообщает «Областная газета».
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