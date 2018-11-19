Журналисты из Нижнего Тагила смогут принять участие в профессиональном конкурсе
В Нижнем Тагиле пройдет конкурс «Лучший журналист 2018 года».
Тагильские журналисты могут принять участие в профессиональном конкурсе. Постановление о старте приема работ на конкурс подписал глава города Владислав Пинаев.
В рамках конкурса жюри выберет по одному победителю в номинациях «Лучший видеооператор», «Лучший журналист печатных средств массовой информации», «Лучший журналист информационных интернет-ресурсов», «Лучший фотокорреспондент», «Лучший журналист телевидения» и «Юниор».
В номинации «Юниор» приглашают представить свои журналистские работы тагильчан, которые работают в СМИ не более трех лет.
На конкурс принимаются работы, которые были опубликованы или вышли в эфир теле- либо радиопрограмм за период с 1 января по 7 декабря 2018 года. Победители будут определены до 20 января 2019 года. Как сообщает пресс-служба мэрии, заявки можно подать в отделе по работе со СМИ