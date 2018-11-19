Журналисты из Нижнего Тагила смогут принять участие в профессиональном конкурсе

В номинации «Юниор» приглашают представить свои журналистские работы тагильчан, которые работают в СМИ не более трех лет.

На конкурс принимаются работы, которые были опубликованы или вышли в эфир теле- либо радиопрограмм за период с 1 января по 7 декабря 2018 года. Победители будут определены до 20 января 2019 года. Как сообщает пресс-служба мэрии, заявки можно подать в отделе по работе со СМИ