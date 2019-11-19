Рок-группа «АнимациЯ» использовала слова Глацких в своей песне

Песня «Белая береза» посвящена проблемам безденежья и нищеты в стране. В четвертом куплете авторы вспоминают выражение Глацких про «никто не просил вас рожать»: «К старости не спишутся долги, и думать глупо. С пенсии наварят старики пустого супа. Макарошкам не подорожать с домашним квасом! „Вас никто не заставлял рожать!“ — предельно ясно!».