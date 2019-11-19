Рок-группа «АнимациЯ» использовала слова Глацких в своей песне
Сегодня, 10:54Свободное времяФото: TagilCity.ru
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Российская рок-группа «АнимациЯ» записала новую песню, в которой есть упоминание выражения экс-чиновницы из Екатеринбурга Ольги Глацких, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Песня «Белая береза» посвящена проблемам безденежья и нищеты в стране. В четвертом куплете авторы вспоминают выражение Глацких про «никто не просил вас рожать»: «К старости не спишутся долги, и думать глупо. С пенсии наварят старики пустого супа. Макарошкам не подорожать с домашним квасом! „Вас никто не заставлял рожать!“ — предельно ясно!».
Напомним, Ольга Глацких покинула пост в департаменте молодежной политики региона после скандального высказывания. Слова чиновницы вызвали общественный резонанс. После увольнения она открыла свою спортивную школу и занялась дизайном одежды.
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