Активисты из Нижнего Тагила организовали лазертаг для детей из детского дома (ФОТО)

Было очень весело и интересно играть, ‒ делится своими впечатлениями волонтер «Молодой Гвардии», руководитель проекта «Герои нашего времени» Александр Окоемов. ‒ Командный дух был очень сильный. Мы искренне переживали, когда кого-то из наших подстреливали. Один мальчик даже защитил меня от выстрела противника. В целом, всё очень понравилось и все остались довольны, хотя и запачкались. Также мы советуем всем, кто любит активный отдых, хоть раз провести его, играя в лазертаг. Пообщавшись с детьми мы поняли, что не зря привели их именно сюда. Некоторые из них хотят стать защитниками нашей Родины, как на внешних рубежах, так и внутри страны. Надеюсь, что это действительно им помогло и только усилило их желание. Большое спасибо детям за их сплочённость и командный дух.