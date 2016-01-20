Активисты из Нижнего Тагила организовали лазертаг для детей из детского дома (ФОТО)
19 января активисты нижнетагильского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России», при поддержке секретаря НТМО ВПП «Единая Россия» Маслова Александра Викторовича и Лазертаг-клуба «Соболь» организовали для детей из д/д № 2 игру лазертаг.
Лазертаг - командная тактическая игра, основанная на командном взаимодействии игроков; зарница 21 века.
Перед игрой воспитанникам провели инструктаж по технике безопасности. Затем ребятишек разделили на 2 команды и выдали необходимое для игры оборудование. И, хотя оружие и похоже на настоящее, оно гораздо безопаснее пентбольного или страйкбольного. Особенно для детей.
В игре было 3 сценария: «стенка на стенку», «завоевание флага», «освобождению здания». Около 2 часов ребята носились по площадке, весело «отстреливая» своих противников.
Было очень весело и интересно играть, ‒ делится своими впечатлениями волонтер «Молодой Гвардии», руководитель проекта «Герои нашего времени» Александр Окоемов. ‒ Командный дух был очень сильный. Мы искренне переживали, когда кого-то из наших подстреливали. Один мальчик даже защитил меня от выстрела противника. В целом, всё очень понравилось и все остались довольны, хотя и запачкались. Также мы советуем всем, кто любит активный отдых, хоть раз провести его, играя в лазертаг. Пообщавшись с детьми мы поняли, что не зря привели их именно сюда. Некоторые из них хотят стать защитниками нашей Родины, как на внешних рубежах, так и внутри страны. Надеюсь, что это действительно им помогло и только усилило их желание. Большое спасибо детям за их сплочённость и командный дух.
Очень интересно было наблюдать за игрой ребят, ‒ рассказывает Юлия Мелентьева, и.о. руководителя «Молодой Гвардии». ‒ Было приятно видеть на их лицах улыбки. Воспитанники впервые играли в лазертаг и мы счастливы, что ребятам понравилась поездка, если появится возможность, то мы с радостью свозим ребят ещё раз.
Огромное спасибо клубу «Соболь» в лице директора Константина Соболева. Без него ничего бы не получилось. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
© TagilCity.ru по материалам «Молодой Гвардии Единой России»