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Активисты из Нижнего Тагила организовали лазертаг для детей из детского дома (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Активисты из Нижнего Тагила организовали лазертаг для детей из детского дома (ФОТО)

20 января 2016, 09:50Свободное времяMaurice
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