Детский фестиваль искусств «Январские вечера» пройдет в Нижнем Тагиле

В 2016 году фестиваль посвящен сказке. «Сказка ложь, да в ней намек…» - под таким названием пройдут мероприятия в Свердловской области. В Нижнем Тагиле фестиваль проходит с 2013 года. В Москве - отметит своё 10-летие.

Учредители и организаторы фестиваля – Государственный музей изобразительных искусств им А.С. Пушкина и Московская средняя специальная музыкальная школа имени Гнесиных. Детский фестиваль задуман как продолжение «взрослых» «Декабрьских вечеров Святослава Рихтера» в ГМИИ им. А.С. Пушкина, поэтому их главной идеей также является соединение музыки, живописи и других видов искусств.

Фестиваль стартует 21 января интегрированным уроком «В гостях у сказки» в концертном зале Детской школы искусств № 1 (ул.Вогульская, 42). 26 января всех желающих приглашают в Детскую музыкальную школу № 1 им. Н.А.Римского–Корсакова (ул. К.Маркса, 73) на концерт учащихся ДМШ № 1 и выставку работ учащихся ДХШ № 1.