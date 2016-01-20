Детский фестиваль искусств «Январские вечера» пройдет в Нижнем Тагиле
Юные музыканты, художники, чтецы Нижнего Тагила в конце января вновь встретятся на детском фестивале искусств «Январские вечера». Этот фестиваль объединяет талантливых детей, занимающихся разными видами художественного творчества.
В 2016 году фестиваль посвящен сказке. «Сказка ложь, да в ней намек…» - под таким названием пройдут мероприятия в Свердловской области. В Нижнем Тагиле фестиваль проходит с 2013 года. В Москве - отметит своё 10-летие.
Учредители и организаторы фестиваля – Государственный музей изобразительных искусств им А.С. Пушкина и Московская средняя специальная музыкальная школа имени Гнесиных. Детский фестиваль задуман как продолжение «взрослых» «Декабрьских вечеров Святослава Рихтера» в ГМИИ им. А.С. Пушкина, поэтому их главной идеей также является соединение музыки, живописи и других видов искусств.
Фестиваль стартует 21 января интегрированным уроком «В гостях у сказки» в концертном зале Детской школы искусств № 1 (ул.Вогульская, 42). 26 января всех желающих приглашают в Детскую музыкальную школу № 1 им. Н.А.Римского–Корсакова (ул. К.Маркса, 73) на концерт учащихся ДМШ № 1 и выставку работ учащихся ДХШ № 1.
А 27 января в Детской школе искусств № 2 (ул.Сенная, 3) будет организована творческая мастерская «Сказка ложь, да в ней намек…», в рамках которой запланированы концерт учащихся ДШИ № 2 и Уральского музыкального колледжа (г.Екатеринбург) и выставка работ учащихся ДХШ № 1 и художественного отделения ДШИ № 2.