В крещенских купаниях приняли участие более 40 тысяч свердловчан (ФОТО)
В Екатеринбурге - около 17 тысяч человек.
В Свердловской области подвели итоги крещенских купаний. В традиционном обряде участие принимали звезды и политики. Кроме того, окунуться в прорубь в Екатеринбурге решили и африканские студенты, заявившие, что хотели бы принимать участие в этом каждый год. А самые закаленные моржи в ледяной воде сыграли даже в шахматы.
Всего же на 16-00 19 января в крещенских купаниях приняли участие более 40 тысяч человек, - рассказывают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Происшествий на водоемах не зарегистрировано.
Больше всего крещенские купания популярны у жителей Екатеринбурга. Окунуться в священный прорубь здесь решили 17 тысяч человек. В Каменске-Уральском и Первоуральске - около трех тысяч человек испробовали ледяную воду, а в Заречном около тысячи человек.