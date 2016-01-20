В крещенских купаниях приняли участие более 40 тысяч свердловчан (ФОТО)

В Свердловской области подвели итоги крещенских купаний. В традиционном обряде участие принимали звезды и политики. Кроме того, окунуться в прорубь в Екатеринбурге решили и африканские студенты, заявившие, что хотели бы принимать участие в этом каждый год. А самые закаленные моржи в ледяной воде сыграли даже в шахматы.

Всего же на 16-00 19 января в крещенских купаниях приняли участие более 40 тысяч человек, - рассказывают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Происшествий на водоемах не зарегистрировано.