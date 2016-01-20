В Нижнем Тагиле прошел вечер памяти, посвященный творчеству Эльдара Рязанова (ФОТО)

О талантливейшем человеке и создателе целого ряда кинематографических шедевров, известного не одному поколению телезрителей, того, чье великолепное художественное наследие навсегда вписано в историю отечественного киноискусства вспоминали в год 40-летнего юбилея со дня выхода на экраны телевидения культового фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Эта «бессмертная» кинокомедии впервые была продемонстрирована на экранах нашего телевидения 1 января 1976 года и до сих пор не потеряла своих позиций в рейтинге самых популярных новогодних телефильмов.

Несмотря на известность Эльдара Рязанова, для присутствующих на мероприятии стали открытием некоторые страницы из биографии любимого режиссера. Его жизнь не была легкой и безоблачной, но до конца своих дней он продолжал работать и волновать своим творчеством сердца многочисленных поклонников.

Участники мероприятия декламировали стихи Рязанова, пели песни из его кинофильмов. Начав с «Иронии судьбы…»вспомнили и о иных известных картинах мастера - «Гусарская баллада», «Гараж», «Старики-разбойники», «Служебный Роман»…

Вечер памяти прошел в теплой и непринужденной атмосфере. После известных историй и не очень известных фактов о жизни и творчестве Эльдара Рязанова, обо всех испытаниях и преодолениях, выпавших на его судьбу, но не лишивших его необыкновенного жизнелюбия, люди старшего поколения возможно уже по-другому осмыслят всем нам известные строки автора:

У природы нет плохой погоды,

Ход времен нельзя остановить.

Осень жизни, как и осень года,

Надо, не скорбя, благословить…