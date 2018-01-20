Конкурс на лучший пирог прошел в пригороде Нижнего Тагила (ФОТО)

В конкурсе соревновались лучшие мастерицы Висимо-Уткинска по выпечке пирогов.

В пригороде Нижнего Тагила состоялся праздник под названием «Красна изба не углами, а пирогами», пишет «Областная газета».

Девять конкурсанток представили на суд жюри свои пироги с разной начинкой.

Победительницей стала Софья Серебрякова. Ее пирог с яблоками в сметане был по достоинству оценен гостями праздника.

Фото: «Областная газета»