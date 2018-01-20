Конкурс на лучший пирог прошел в пригороде Нижнего Тагила (ФОТО)
20 января, 12:30Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Конкурс кулинарного мастерства прошел в поселке Висимо-Уткинск Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
В конкурсе соревновались лучшие мастерицы Висимо-Уткинска по выпечке пирогов.
В пригороде Нижнего Тагила состоялся праздник под названием «Красна изба не углами, а пирогами», пишет «Областная газета».
Девять конкурсанток представили на суд жюри свои пироги с разной начинкой.
Победительницей стала Софья Серебрякова. Ее пирог с яблоками в сметане был по достоинству оценен гостями праздника.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: «Областная газета»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей