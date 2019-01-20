Нижнетагильские библиотекари составили ТОП книг для чтения в течение года

Библиотекари подобрали по 12 «самых-самых» произведений в каждом из 9-ти разделов: самые исторические, самые страшные, биографические, юмористические, военные, поэтические, романтические, приключенческие и, наконец, самые загадочные. Каждый месяц посетители библиотеки смогут посвятить чтению одного из предложенных вариантов.

Также читатели смогут предложить свои варианты в каждый раздел, сообщается на сайте Центральной городской библиотеки. Выставка «Книги для души» будет работать до конца года.