Нижнетагильские библиотекари составили ТОП книг для чтения в течение года
Сегодня, 11:04Свободное времяФото: tagillib.ru
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В Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила начала работу выставка «Книги для души». Это своеобразная подборка интересных книг, по мнению сотрудников учреждения. Выставка будет проходить на протяжении всего 2019 года.
Сюжеты: Нижний Тагил
Библиотекари подобрали по 12 «самых-самых» произведений в каждом из 9-ти разделов: самые исторические, самые страшные, биографические, юмористические, военные, поэтические, романтические, приключенческие и, наконец, самые загадочные. Каждый месяц посетители библиотеки смогут посвятить чтению одного из предложенных вариантов.
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Также читатели смогут предложить свои варианты в каждый раздел, сообщается на сайте Центральной городской библиотеки. Выставка «Книги для души» будет работать до конца года.
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