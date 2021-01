Составляем резюме по-новому

Человек, который задумался о смене места работы или ищет работу впервые, неизменно столкнется с тем, что ему необходимо будет составить резюме.

Для того чтобы работодателю было легче понять, что за человек хочет получить ту или иную должность, нужно качественно составить свое резюме. По сути резюме – это сжатая, емкая информация о личных и профессиональных качествах кандидата, его образовании и прежнем месте работы. Составление резюме – это крайне важный момент, потому что по нему вас будут встречать на собеседовании, как по одежке. Традиционно резюме составляют при помощи обычного программ, установленных на компьютере, однако интересным решением станет резюме, оформленное на https://crello.com/ru/. Для этих целей здесь предлагается специальный конструктор резюме, который сделает оформление простым, но при этом креативным и необычным. Почему стоит воспользоваться конструктором резюме? -несомненно, такой способ подачи резюме выделит вашу кандидатуру среди других, -сервис устроен максимально просто, что позволяет освоить его, не имея навыков работы в графических редакторах, -дизайн резюме уже продуман за вас. То есть не нужно ломать голову над дизайном страничек, оформление можно выбрать из уже существующих шаблонов, но можно и начать оформление с нуля. -готовое резюме можно в любой момент отредактировать и распечатать. Также готовый вариант можно сохранить в любом формате и отправить работодателю по электронной почте. Как составить резюме Резюме должно быть лаконичным, но содержательным. Не нужно загромождать текстовое пространство длинными предложениями или рассуждениями и домыслами. Пишите простыми предложениями, формулируйте свои мысли четко, избегая сложных конструкций предложений. Не допускайте разговорных оборотов речи, старайтесь придерживаться делового стиля общения. Также следует тщательно вычитать ваше резюме перед отправкой, чтобы в нем не было ошибок и опечаток. Помимо этого, выберите подходящую фотографию для вашего резюме. Найдите фото, где вы запечатлены одни, лучше, если в деловой обстановке. Фото с друзьями, любимой собакой или где вы готовите ужин будут не слишком уместными. При составлении резюме постарайтесь четко рассказать об опыте работы на предыдущем месте. Это наиболее важный пункт, на который обращают внимание работодатели. Умейте найти плюсы в любой своей деятельности. Например, если вы работали в детском лагере, у вас есть опыт руководства коллективом, если ведете блог, значит, умеете писать тексты.

