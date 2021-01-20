Составляем резюме по-новому

Для того чтобы работодателю было легче понять, что за человек хочет получить ту или иную должность, нужно качественно составить свое резюме. По сути резюме – это сжатая, емкая информация о личных и профессиональных качествах кандидата, его образовании и прежнем месте работы. Составление резюме – это крайне важный момент, потому что по нему вас будут встречать на собеседовании, как по одежке. Традиционно резюме составляют при помощи обычного программ, установленных на компьютере, однако интересным решением станет резюме, оформленное на https://crello.com/ru/. Для этих целей здесь предлагается специальный конструктор резюме, который сделает оформление простым, но при этом креативным и необычным.