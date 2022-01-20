Мисс Екатеринбург снялась в голливудском фильме с Брюсом Уиллисом

Мисс Екатеринбург снялась в голливудском фильме с Брюсом Уиллисом
Мисс Екатеринбург снялась в голливудском фильме с Брюсом Уиллисом
Сегодня, 19:44Свободное времяФото: Instagram Ирины Антоненко
Обладательница титула «Мисс Екатиринбург-2009» и победительница конкурса «Мисс Россия-2010» Ирина Антоненко снялась в одном фильме с Брюсом Уиллисом.

Об этом девушка рассказал в своем Instagram.

Так взволнована. 25 февраля выходит мой первый голливудский фильм! И еще один в процессе,поделилась уралочка.

К записи Ирина прикрепила трейлер фильма «Бензиновая аллея». Кроме мисс Екатеринбург в фильме играют Брюс Уиллис и Люк Уилсон. Персонажа девушки в кинокартине зовут Звезда.

В прокат лента выйдет 25 февраля, но только в США. Когда фильм доберется до киноэкранов России неизвестно.

Это второй опыт Ирины в кино, ныне проживающей в Америке. Первым стал отечественный триллер «Отрыв».

Материалы по теме:
киноЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы