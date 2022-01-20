Мисс Екатеринбург снялась в голливудском фильме с Брюсом Уиллисом

Об этом девушка рассказал в своем Instagram.
Так взволнована. 25 февраля выходит мой первый голливудский фильм! И еще один в процессе,поделилась уралочка.
К записи Ирина прикрепила трейлер фильма «Бензиновая аллея». Кроме мисс Екатеринбург в фильме играют Брюс Уиллис и Люк Уилсон. Персонажа девушки в кинокартине зовут Звезда.
В прокат лента выйдет 25 февраля, но только в США. Когда фильм доберется до киноэкранов России неизвестно.
Это второй опыт Ирины в кино, ныне проживающей в Америке. Первым стал отечественный триллер «Отрыв».