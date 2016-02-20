Тагильчане рассказали TagilCity.ru о хороших и плохих подарках на 23 февраля (ФОТО)
Журналисты TagilCity.ru поговорили с тагильчанами о подарках на День защитника Отечества. Мы узнали о том, что хотели и не хотели бы получить в подарок мужчины, и от том, что женщины считают хорошим подарком.
Как выяснилось, тагильчане не слишком расторопны в подготовке к празднику. Многие ещё даже не задумывались о подарках, другие планируют их приобретение в последний момент.
Однако многие из нас работают в коллективах, где трудятся и мужчины, и женщины, тут приходится помнить о праздниках хотя бы ради соблюдения трудового этикета.
Мы своим мужчинам испекли торт и раздали сладости. Чтобы они не напились в рабочий день поделилась с журналистом TagilCity.ru сотрудница одного из ЖКУ.
Но уходя от условностей и трудовых обязательств, что же всё-таки хотелось бы получить мужчинам в подарок?
Среди опрошенных нами мужчин, как ни странно, чаще всего назывались совершенно нематериальные вещи. Кто-то хотел бы получить на 23 февраля лишний оплачиваемый выходной, кто-то здоровье, кто-то отметил, что прежде всего ему дорого внимание.
Конечно, тагильчане рассказали и о том, чего не хотели бы получить в подарок.
Плохие подарки - это те, которые уже приелись, но всё равно дарятся ежегодно поделился тагильчанин с журналистом TagilCity.ru
Нельзя дарить средства гигиены и бритвенные принадлежности. Они потом стоят без дела. Их просто некуда девать. Мне вот, например, на работе подарили хорошие носки поделился другой тагильчанин.
В целом, опрошенные мужчины проявили единство относительно того, что носки и дезодоранты – это уже моветон.
Тагильчанки, с которыми говорили журналисты TagilCity.ru, в основном согласны с мнением мужчин о носках и дезодорантах. Они признают, что своим мужчинам подарки должны быть более оригинальными.
Но среди предметов, которые по своему признанию тагильчанки планируют подарить своим мужчинам, лидирует туалетная вода. Именно её назвали в качестве будущего подарка большинство собеседниц TagilCity.ru.
Проблемы с подарками были раньше, давно. А сейчас доступны любые подарочные сертификаты, на любой вкус и кошелёк сказала одна из тагильчанок, комментируя проблему выбора подарка на 23 февраля.
Я считаю хорошим подарком мужчине какую-нибудь драгоценность. Например, золотая цепочка или печатка – очень хороший подарок поделилась другая тагильчанка с журналистом TagilCity.ru.
Но многие тагильчанки, говоря о том, что планируют дарить, упоминали, что планировать можно много чего, а вот деньги…
Сейчас в магазинах так много всего, что найти подарок легко. Трудно найти деньги, на то, чтобы его купить, пенсия сами знаете какая объяснила журналисту TagilCity.ru пожилая тагильчанка.
Журналисты TagilCity.ru с удовлетворением отметили тот факт, что большинство собеседниц упомянули о том, что при выборе подарка нужно, прежде всего, учитывать личность одариваемого и его предпочтения.
Редакция TagilCity.ru благодарит всех тагильчан, любезно согласившихся на беседу с журналистами о предстоящем празднике. Напоминаем о том, что сейчас в нашем официальном сообществе Вконтакте проходит дискуссия о том, что стоит дарить мужчинам на 23 февраля. Приглашаем к участию.
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