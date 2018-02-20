Дошкольников в Нижнем Тагиле научили действиям при пожаре

Методисты Центра защиты населения Нижнего Тагила провели с ребятами профилактическую беседу. Заинтересованные слушатели задавали вопросы по грамотному поведению в случае ЧП. Дошколятам рассказали, что нельзя играть со спичками, а также напомнили о том, что о возгорании нужно незамедлительно сообщать взрослым. Также ребятам показали поучительный мультфильм, в котором разобраны основные действия в случае пожара.