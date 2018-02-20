Дошкольников в Нижнем Тагиле научили действиям при пожаре
В детском саду №146 спасатели Нижнего Тагила накануне провели занятие по пожарной безопасности.
Методисты Центра защиты населения Нижнего Тагила провели с ребятами профилактическую беседу. Заинтересованные слушатели задавали вопросы по грамотному поведению в случае ЧП. Дошколятам рассказали, что нельзя играть со спичками, а также напомнили о том, что о возгорании нужно незамедлительно сообщать взрослым. Также ребятам показали поучительный мультфильм, в котором разобраны основные действия в случае пожара.
Затем на практике специалисты Центра защиты населения на практике разобрали бытовые ситуации. Эксперты уверены, что таким образом ребятам гораздо проще усваивать последовательность действий при пожаре.
В завершение встречи юным тагильчанам вручили памятки и раскраски, рассказали в пресс-службе Центра защиты населения Нижнего Тагила.
Фото: Центр защиты населения города
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