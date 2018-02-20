Тагильчане могут высказать пожелания по строительству парка «Народный» (ФОТО)

Согласно информации на официальном сайте города, в пойме реки Тагил для горожан построят спортивные, детские площадки, а также верёвочный парк. Также предусмотрено размещение аттракционов и тренажёров. В «Народном» появится скейт-площадка, корт и зона для тренировки собак. На территории парка будут пролегать велодорожки, прогулочные дорожки.

Предусмотрена зона отдыха у воды и площадка для праздников. Интересно, что в парке «Народный» найдут место для экспериментального садоводства. По замыслу проекта будет построен пешеходный мост, ведущий через реку на улицу Серова.

Администрация Нижнего Тагила обращается к тагильчанам с просьбой высказать замечания и сделать предложения по проекту второй очереди.