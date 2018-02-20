Тагильчане могут высказать пожелания по строительству парка «Народный» (ФОТО)
20 февраля, 23:10Свободное время
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Мэрия Нижнего Тагила выставила эскизный проект парка «Народный» на публичное обсуждение. Это проект второй очереди парка.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно информации на официальном сайте города, в пойме реки Тагил для горожан построят спортивные, детские площадки, а также верёвочный парк. Также предусмотрено размещение аттракционов и тренажёров. В «Народном» появится скейт-площадка, корт и зона для тренировки собак. На территории парка будут пролегать велодорожки, прогулочные дорожки.
Предусмотрена зона отдыха у воды и площадка для праздников. Интересно, что в парке «Народный» найдут место для экспериментального садоводства. По замыслу проекта будет построен пешеходный мост, ведущий через реку на улицу Серова.
Администрация Нижнего Тагила обращается к тагильчанам с просьбой высказать замечания и сделать предложения по проекту второй очереди.
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