Молодые художники Нижнего Тагила смогут показать свои работы на выставке в музее ИЗО

Выставка «Графика молодых тагильских художников» пройдет в рамках «Фестиваля молодежных культур в Нижнем Тагиле». Принять участие в выставке могут как профессиональные художники, так и любители. Возраст участников – от 14 до 40 лет.

Техника исполнения может быть любая, например, графика, гравюра, коллаж или картина. Принимаются также работы, выполненные с помощью графических компьютерных программ.

С более подробными условиями можно ознакомиться в положениях о выставке.