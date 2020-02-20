«Сделали все для Победы»: в Нижнем Тагиле поздравили ветеранов и тружеников тыла
Сегодня, 19:26Свободное времяФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле 20 февраля на торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества, чествовали ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ветеранов поздравил глава города Владислав Пинаев. По его словам, праздник является особенным для города.
Тагильчане на фронте и в тылу все сделали для Великой Победы. Наше оружие било врага в Сталинграде и на Курской дуге, наши танки брали Берлин, сказал мэр.
Глава города подчеркнул, что Нижний Тагил имеет право называться городом трудовой доблести. Владислав Пинаев вручил благодарственные письма ветеранам, сотрудникам МВД и военнослужащим Нижнетагильского гарнизона.
Кроме того, на собрании родственникам Ивана Бойко были переданы сведения о его последних днях на войне и месте его захоронения. Также в ходе собрания школьники были посвящены в кадеты.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей