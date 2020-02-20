«Сделали все для Победы»: в Нижнем Тагиле поздравили ветеранов и тружеников тыла

Ветеранов поздравил глава города Владислав Пинаев. По его словам, праздник является особенным для города.

Тагильчане на фронте и в тылу все сделали для Великой Победы. Наше оружие било врага в Сталинграде и на Курской дуге, наши танки брали Берлин, сказал мэр.

Глава города подчеркнул, что Нижний Тагил имеет право называться городом трудовой доблести. Владислав Пинаев вручил благодарственные письма ветеранам, сотрудникам МВД и военнослужащим Нижнетагильского гарнизона.