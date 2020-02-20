В Нижнем Тагиле пройдет единственный показ отреставрированного фильма «Солярис»
Сегодня, 23:15Свободное времяФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле впервые будет показана отреставрированная версия фантастической драмы Андрея Тарковского «Солярис». Единственный показ пройдет 28 февраля в 18.00 в кинотеатре «Красногвардеец», сообщает ИА «Все Новости» со ссылкой на кинотеатр.
Сюжеты: Нижний Тагил
Цифровая реставрация была проведена специалистами «Мосфильма» в 2019 году. Первый премьерный показ прошел в Москве и Санкт-Петербурге в декабре 2019 года.
Фильм «Солярис» снят по мотивам романа Станислава Лема. В прокат фильм вышел в 1972 году. Действие картины разворачивается на космической станции. Ее сотрудники пытаются разгадать загадку планеты Солярис. Роли в фильме исполняли Наталья Бондарчук, Донатас Банионис, Юри Ярвет и другие.
По словам ведущей клуба «Киногурман» Ирины Бакуменко, фильмы Тарковского имеют мало действия и в них практически не используются спецэффекты. При этом, в них много монологов и диалогов с рассуждениями о важных вопросах.
После показа картины, зрители смогут ее обсудить.
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