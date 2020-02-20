В Нижнем Тагиле пройдет единственный показ отреставрированного фильма «Солярис»

Цифровая реставрация была проведена специалистами «Мосфильма» в 2019 году. Первый премьерный показ прошел в Москве и Санкт-Петербурге в декабре 2019 года.

Фильм «Солярис» снят по мотивам романа Станислава Лема. В прокат фильм вышел в 1972 году. Действие картины разворачивается на космической станции. Ее сотрудники пытаются разгадать загадку планеты Солярис. Роли в фильме исполняли Наталья Бондарчук, Донатас Банионис, Юри Ярвет и другие.

По словам ведущей клуба «Киногурман» Ирины Бакуменко, фильмы Тарковского имеют мало действия и в них практически не используются спецэффекты. При этом, в них много монологов и диалогов с рассуждениями о важных вопросах.