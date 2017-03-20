Книга о животном и растительном мире Висимского заповедника презентована в Нижнем Тагиле
20 марта 2017, 08:40Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижний Тагил прибыли руководители «Уральского провинциального издательства» Сергей и Илья Чумаковы в сопровождении эколога Ангелины Акиловой. Гости презентовали книгу писателя Александра Пискунова.
Сюжеты: Нижний Тагил
Они познакомили тагильчан с уральским натуралистом, автором изданной книги «В глуши таежной». В произведении собраны рассказы о растительном и животном мире уральских заповедных мест, в том числе и Висимского государственного заповедника.
Вышедшая в свет книга содержит иллюстрации, созданные сотрудниками заповедника, фотографами, краеведами, натуралистами.
Выставка фотографий в здании библиотеки будет открыта до 31 марта, сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей