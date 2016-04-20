Тагильчанин Александр Мехоношин выступит от России в финале международного музыкального конкурса «Новая волна-2016» (ФОТО)

Накануне в московском «Мюзик-Холле» закончился полуфинальный кастинг престижного конкурса молодых исполнителей «Новая волна». Более 60 участников со всей страны представили на отборочных этапах свои произведения. Кроме того, заявки на участие присылали музыканты из стран СНГ, а также Израиля, Франции, Италии и Индонезии.

В жюри кастинга были глава оргкомитета «Новой волны» композитор Игорь Крутой, а также композитор и продюсер Виктор Дробыш.

В результате длительных отборочных этапов было решено, что екатеринбургский рок-коллектив «N.E.V.A» будет представлять нашу страну в финале музыкального конкурса.

На кастинге уральские музыканты представили попурри из зарубежных хитов 90-х, cover-версию бессмертного шлягера «Я спросил у ясеня». Кроме того, «N.E.V.A» исполнила новую песню из собственного репертуара «Иди со мной». Как отметили музыканты, чтобы достойно выступить, они репетировали, сочиняли аранжировки по 12 часов в день. И работы, признаются, предстоит еще много - нужно поставить суперномер.

Что касается нашего выступления - мы старались вести себя на сцене максимально естественно и не думать о том, пройдем мы в следующий тур или нет. Мы просто ставили задачу - выйти перед зрителями и показать максимум рассказал бас-гитарист группы Александр Мехоношин.

Напоминаем, что тагильчанин Александр Мехоношин – номинант премии «Человек года-2016». С 18 апреля портал TagilCity.ru открыл народное голосование. По его результатам будет определена Личность года. Поддержать музыканта Александра Мехоношина можно здесь.