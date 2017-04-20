Покупатели путевок на российские курорты смогут получать компенсацию до 30% от их стоимости

На заседании Минздрава, посвященном развитию санаторно-курортного комплекса в России, комитет Совета Федерации по социальной политике выступил с предложением возмещать приобретателям путевок на курорты страны часть их стоимости.

В сумму налогового вычета войдут только расходы на лечение и составят не более 30% от общей стоимости путевки. Получить компенсацию можно будет после подачи соответствующего заявления в налоговую путем возвращения средств из суммы подоходного налога.