Покупатели путевок на российские курорты смогут получать компенсацию до 30% от их стоимости
20 апреля 2017, 14:30Свободное время
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Налоговая служба сможет возвращать до 120 000 рублей вычета тем гражданам, кто приобрел путевки на курорты Российской Федерации.
На заседании Минздрава, посвященном развитию санаторно-курортного комплекса в России, комитет Совета Федерации по социальной политике выступил с предложением возмещать приобретателям путевок на курорты страны часть их стоимости.
В сумму налогового вычета войдут только расходы на лечение и составят не более 30% от общей стоимости путевки. Получить компенсацию можно будет после подачи соответствующего заявления в налоговую путем возвращения средств из суммы подоходного налога.
Сенатор Игорь Фомин считает, что введение такой меры сможет стимулировать увеличение объема туристического рынка РФ. С этим согласны и эксперты, сообщает газета «Известия».
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