Юным тагильчанам в форме игровой беседы рассказали о пожарной безопасности (ФОТО)
20 апреля 2017, 12:40Свободное время
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В детском саду «Звездочка» в Нижнем Тагиле методист из «Центра защиты населения» провела с малышами увлекательную лекцию о пожарной безопасности.
Сюжеты: Нижний Тагил
Малыши посмотрели мультфильмы о пожароопасных ситуациях, показали свои знания о действиях во время пожара. Поиграли в игры, где им пришлось выступить в роли «огнеборцев».
В завершении мероприятия детям подарили раскраски и полезны методические пособия.
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Фото: «Центр защиты населения»
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