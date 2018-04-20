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Воспитанники из многодетных семей Нижнего Тагила прошли «Школу безопасности» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Воспитанники из многодетных семей Нижнего Тагила прошли «Школу безопасности» (ФОТО)

20 апреля, 07:05Свободное время
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