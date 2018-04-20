Воспитанники из многодетных семей Нижнего Тагила прошли «Школу безопасности» (ФОТО)
20 апреля, 07:05Свободное время
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В рамках Единого дня профилактики дети из многодетных и замещающих семей Нижнего Тагила приняли участие в профилактической лекции-викторине «Школа безопасности».
Сюжеты: Нижний Тагил
19 апреля прошла лекция-викторина «Школа безопасности», на которой дети узнали о том, как правильно вести себя с незнакомыми людьми на улице, как держать дистанцию и что нужно отвечать незнакомцу в случае, если он попытается заговорить.
В конце мероприятия дети получили информационные буклеты по безопасному поведению дома, в интернете, правилам пожарной безопасности, а также стихотворение «Если дома я один». Дополнительной наградой стали небольшие сладкие призы, сообщает Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
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Фото: Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
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