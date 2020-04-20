В Нижнем Тагиле пройдет литературный праздник «Библионочь» в режиме онлайн
В Нижнем Тагиле через неделю пройдет литературный праздник «Библионочь». Однако в этом году он состоится в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса, сообщает «Телекон».
Темой праздника является «75-летие Победы в Великой Отечественной войне». Организаторы стараются делать все, чтобы 25 апреля провести с читателями мероприятие.
По словам директора Центральной городской библиотеки Натальи Якимовой, видео-эстафета «Свеча памяти» позволит не выходя из дома почтить память поколения победителей, передавая из кадра в кадр частицы Вечного огня. В соцсети «Инстаграм» планируется провести поэтический марафон. Кроме того, там же можно будет поделиться информацией о своих родных ветеранах.
Посетителям онлайн мастер-классов покажут, как сделать из конфет букеты, научиться танцевать вальс и открыть в себе таланты.
Кроме того, в преддверии праздника на сайте Центрального городской библиотеки будет создана специальная страница мероприятия.
Начало празднования состоится в 17 часов 25 апреля.